La fibra óptica de la SCPL llegó a Rada Tilly

El servicio de Internet por fibra óptica directa al hogar, de la SCPL; en Rada Tilly quedó hoy formalmente

inaugurado, en el acto que se desarrolló en la oficina comercial de la villa, contó con la presencia del intendente Luis Juncos, el Vicepresidente y secretario del Consejo de Administración de la SCPL, Gerardo Aguilera y Guillermo Costes respectivamente.

“Uno de los objetivos trazados por el Consejo de Administración era comenzar con el tendido de fibra óptica en Rada Tilly, comenzar con la red de fibra óptica directa al hogar (FTTH) más importante de la provincia del Chubut. Nos da muchísimo orgullo estar en este momento aquí junto al intendente Luis Juncos”, expresó Guillermo Costes, miembro del Consejo de Administración.

Por su Parte, Luis Juncos, manifestó su agradecimiento a las autoridades y técnicos de la SCPL por

la concreción de este proyecto, que hoy quedó formalmente inaugurado para los vecinos radatilenses.

“Es un día de inmensa alegría para Rada Tilly. Creímos en este proyecto cuando la Cooperativa nos

lo informó. Las comunicaciones ya son un servicio público esencial, todos necesitamos de internet,

para trabajar, para vivir, para comunicarnos, y para distraernos también”. Además agregó que

“valoramos mucho el esfuerzo que ha hecho la Cooperativa, prácticamente la totalidad de nuestra

localidad está cubierta con la fibra óptica y ahora esperamos que la gente se sume, y nos vamos a

sumar rápidamente desde el municipio con conexiones a nuestros lugares de trabajo y con la

mejora de nuestro sistema de seguridad, así que felicitamos a la Cooperativa por esta obra y por

elegir nuestra ciudad”, expresó Juncos.

Para finalizar el acto, se llevó a cabo el simbólico corte de cintas que estuvo a cargo de Gerardo

Aguilera y Luis Juncos.

Detalles del nuevo servicio

Es una red de fibra óptica conocida como FTTH (fibra directa al Hogar) que sirve para dar servicios

de internet y telefonía y se pueden sumar otros servicios a futuro. “Es la última tecnología que hay

vigente y estamos muy orgullosos porque todos los vecinos de la localidad van a poder contratar

este nuevo servicio”, manifestó Javier Flores, responsable del servicio de telefonía e internet de la

SCPL.

La fibra óptica es el medio más noble porque no tiene interferencias, y es muy confiable en

cuanto a disponibilidad, velocidad y calidad. “Hoy estamos ofreciendo el servicio de 25 megas, no

obstante la tecnología permite velocidades más altas y tiene un potencial enorme. Hoy la obra

está finalizada y pueden solicitarla todos los vecinos en fibra.scpl.coop”, expresó.

Por último, Flores aclaró que esta obra corresponde a un nuevo servicio, que no está vinculado al

prestado hasta el momento. “Decidimos encarar nuestra propia construcción para tener mayor

llegada, mejor respuesta en menor tiempo, y tener mejor calidad y experiencia”.