El juez define si imputa a Barbato y su mujer por enriquecimiento ilícito

Con la ausencia de uno de los imputados se realizó en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia de apertura de investigación contra Carlos Barbato (ex titular de la Lotería del Chubut) y su esposa Erica Perrone, sin que el juez de garantías Gustavo Castro produzca resolución ante un planteo que realizó el abogado defensor del matrimonio, el penalista Fabián Gabalachis.

El tercer imputado, Adrián Quinteros no estuvo en la audiencia por lo que se realizará una especial para que conozca los hechos que le imputan. En este caso particular, la audiencia y sus horarios tuvieron marchas y contramarchas que imposibilitaron su presencia a las 12 de hoy, cuando finalmente se inició. Quinteros era chofer de Barbato.

Respecto de Barbato, los fiscales dejaron abierta la posibilidad de que justifique el incremento patrimonial durante el tiempo en que dure la investigación penal preparatoria. Este aspecto tenido en cuenta por los fiscales fue cuestionado como inconstitucional por el defensor Gabalachis y es el nudo que deberá resolver el Juez Castro por lo que se tomó tres días hábiles para fundamentar su resolución.

La audiencia de apertura de investigación para que Barbato y su esposa conozcan los hechos por los cuales son investigados con el objetivo de ejercer sus respectivos derechos de defensa, se realizó en la Oficina Judicial de Rawson y en representación del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación, estuvo el titular de la Unidad Fiscal Especial (UFE), el fiscal general Omar Rodriguez junto al también fiscal general Alex Williams.

La audiencia en principio estuvo programada para las 8.30 de este jueves pero se pospuso para las 11.40.

Imputaciones

También quedaron estipuladas las imputaciones que en principio escogió el fiscal general Rodriguez, aunque pueden mutar con el transcurrir de la investigación. Barbato, encuadra en la figura de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor.

Por su parte para Erica Perrone y Adrián Quinteros, sus conductas deben encuadrarse en calidad de “interpósitas personas”. En el caso de Quintero para los fiscales solamente tiene participación en el segundo de los hechos y se trata de un “prestanombres”, pero este aspecto se le hará saber cuando se le fije audiencia.

Los bienes y los ingresos

En el primero de los hechos que involucra al matrimonio y que fue descripto por Rodriguez, tiene detalles de los ingresos de Barbato y de su grupo familiar, que no se condicen con los valores de los bienes adquiridos, una casa de dos plantas de Playa Unión valuada en casi 10 millones de pesos, además de automóviles de alta gama y cuatriciclos, entre otros vehículos. En este aspecto, la acusación cuenta con montos de los sueldos de Barbato en la función pública, además de gastos realizados en inmuebles y compra de los automotores. “Dichos bienes no encuentran sustento en los ingresos legítimos que percibió ex funcionario mientras ocupó cargos públicos”, se indicó.

Sueldos y propiedades

Barbato y su esposa están involucrados en uno de los hechos investigados y que está relacionada a los bienes del matrimonio y la incongruencia existente, teniendo en cuenta los ingresos económicos de la familia. Al respecto al momento de la descripción de los hechos, el fiscal general Rodriguez dijo:

“Desde el año 2003 a la fecha, el ciudadano Carlos Albero Barbato, se viene desempeñando como funcionario público. En fecha 12/12/03 ingresó a la administración pública en el cargo de Gerente General del Instituto de Asistencia Social. Luego, a partir de diciembre del año 2007 ocupó el cargo en el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Posteriormente en el periodo 2011 – 2015 cumplió funciones en la Legislatura de la Provincia de Chubut. Finalmente, por Decreto nro. 27/15, en fecha 11/12/2015 se lo designó en el cargo de presidente del Instituto de Asistencia Social, cargo que ocupó hasta el 5/7/2019, fecha en que por decreto nro. 742/19 se le aceptó la renuncia al cargo aludido.

De lo expuesto surge que Barbato, nunca perdió su calidad de funcionario público, en los términos como lo define la ley, en el Articulo 77 del Código Penal, el cual reza: ‘funcionario público y empleado público, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. –

Que de la investigación preliminar se desprende que el imputado no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública.

Que, además, surgió que al momento de desempeñar función pública estuvo en pareja con Erica Perrone, con quien tuvo dos hijos.

Que la nombrada Perrone, mientras su pareja Barbato cumplía funciones públicas, se desempeñó como “Ama de Casa”, no percibiendo ningún tipo de emolumento que nutriera el patrimonio de ambos. Recién en el corriente año, en el mes de Julio comenzó a percibir un salario aproximado de unos $31.000 mensuales al haber ingresado como agente de la administración pública provincial.

De las constancias obrantes en la presente investigación surge que el ex funcionario, con la colaboración necesaria de su pareja adquirió de manera apreciable e injustificada bienes muebles registrables y un lote ubicado en Playa Unión donde posteriormente construyeron una casa de dos plantas con quincho.

En el año 2016, Barbato sirviéndose de su pareja Erica Perrone como interpósita persona a fin de disimular la adquisición por parte del nombrado, adquiere un vehículo Cuatri marca Can-am, por un monto 232.000 $, un vehículo Cuatri marca Gama por un monto de $190.000, un vehículo marca Ford Mondeo por un monto de $538.025 y un Ford fiesta por un monto de $302.500 , percibiendo el ex funcionario durante ese año un salario promedio de $76.500 , habiendo comprado vehículo por un monto de $1.262.500.

En el mes de abril del año 2017, Barbato utilizando la misma modalidad, es decir sirviéndose de su pareja Erica Perrone como interpósita persona a fin de disimular las compras, adquiere un lote ubicado en la villa balnearia de Playa Unión sobre calle José Coronel entre Canónigo Vivaldi y Laura Vicuña, por un monto de $200.000 , matrícula N° 77.799 según constancias del Registro de la Propiedad de la Provincia, el cual fue registrado a nombre de Erica Perrone. A su vez ese mismo año, siempre con Perrone actuando como interpósita persona, adquirió un vehículo marca Ford, modelo Kuga por un monto de $786.807 . Respecto de la Ford Kuga, fue permutado en el corriente año (2019) por un vehículo marca BMW Modelo 418-X1- 207, año 2013, dominio LZX-548, el cual pertenecía a Rodrigo Lasaga, quien además le entregó una suma de $350.000 .

Además, Carlos Barbato en el mes de Julio del año 2017, compró una camioneta marca Chevrolet, modelo S10, Año 2017, dominio colocado AB371VK, la cual la registró a su nombre. Dicha camioneta fue pagada con dinero en efectivo por un monto de $545.000 . Cabe destacar que el sueldo promedio del nombrado en el año 2017, según las constancias obrantes, era de $88.103 .

En el año 2019, en el mes de febrero, Carlos Barbato adquiere un vehículo tipo todo terreno denominado UTV, marca Artic Cat, de 750 centímetros cúbitos, en la firma que giraba bajo la razón social “El Trébol Motos”, perteneciente a Shanahan Facundo Sebastián, por el cual abonó un total de $450.000 en dinero en efectivo. Así también, en el mes de mayo, adquirió una camioneta marca Chevrolet modelo S10, MODELO 2017, dominio AB281GV, por un monto de $566.000, siendo su titular anterior Gonzalez Guillermo Martín, sirviéndose de su pareja Perrone como interpósita persona, para consumar la operación comercial.

A su vez, en este mismo año, en el mes de abril, Erica Perrone compró una camioneta Marca Nissan, modelo Murano, año 2013, dominio NDT-410, abonando un monto de $590.000 en dinero en efectivo.

Por otra parte, respecto de la construcción de la casa en la localidad de Playa Unión, se pudo establecer que la misma comenzó a ser construida en agosto del año 2017. Que la misma cuenta con dos plantas y un quincho, alcanzando una superficie de 200 metros cuadrados cubiertos. Que la pareja Barbato – Perrone contrataron a Hugo Conrad como responsable de la construcción de la obra, quien presupuestó la misma en monto de $ 1.300.000 en concepto de mano de obra. La dirección de la misma estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Bertorini quien estipuló sus honorarios en $8.000 mensuales. Además, se pudo establecer que los nombrados compraron materiales en el comercio Ferretería Argentina de Rawson, discriminándose de manera provisoria de la siguiente manera: Año 2017: $258.000 ; 2018: $619.201 ; 2019: $412.801 . Asimismo, en el Año 2017 hicieron una erogación $80.000 en concepto de pagos de aberturas. En esta misma dirección se ha podido establecer que el constructor en los años: 2017: recibió las suma de $473.196 ; en el 2018: $782.044, y en el 2019:$ 58.724 . Por otra parte, se pudo establecer que en el año 2018 Erica Perrone, quien tenía cuenta corriente en VS DECO SRL. abonó en dinero en efectivo la suma aproximada de $1.000.000 , en concepto de compra de amoblamientos y materiales para la casa de Playa. Así mismo, se ha podido verificar que, a partir del año 2019, período de tiempo comprendido entre los meses de enero a junio, se realizaron trabajos de electricidad, herrería, carpintería, albañilería, en la construcción de Playa Unión, los cuales fueron pagados por la ciudadana Erica Perrone en dinero en efectivo por un monto superior a los 400.000 pesos”.