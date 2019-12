El nuevo Concejo comenzó con una fuerte discusión sobre las políticas nacionales

Con la presencia de los doce concejales y en tono introductorio se llevó adelante la segunda sesión de diciembre, la primera de la nueva gestión del Cuerpo.

Como parte de la extensión del Período Legislativo 2019, este jueves se realizó la primera Sesión del nuevo Cuerpo de Concejales que asumieron el pasado 9 de diciembre. La introducción en funciones de los ediles estuvo acompañada del pedido de adscripciones desde el Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, así como un proyecto proveniente de la Secretaría de Salud Municipal. Éste último es el Programa Integral de Intervención Oportuna del Desarrollo Infantil que fue derivado a la Comisión 3, que atiende las políticas de salud.

Cabe mencionar que la conformación de las Comisiones no se realizará sino a partir del inicio del próximo Período Legislativo, desde el mes de marzo. Solo posteriormente se podrá dar el tratamiento correspondiente por los concejales designados a tal fin.

Atendiendo a que durante enero y febrero del año próximo el Concejo Deliberante entrará en receso legislativo, sobre Tablas se aprobaron las Comisiones que estarán activas durante éstos meses, quedando integrada por seis Concejales cada mes. De esta manera la Comisión de enero quedó conformada por los Concejales Gustavo Reyes, Liliana Carnevale, Daniel Vleminchx, Natalia Guerreiro, Tomas Buffa y Graciela Saffirio. Por otro lado la Comisión de febrero la conformarán Viviana Navarro, Ariel Montenegro, Marcos Panquilto, Alejandra Robledo, Ana Clara Romero y Omar Lattanzio.

HORA DE PREFERENCIA

Iniciando la hora de preferencia la concejal Viviana Navarro (Frente de Todos) se mostró “feliz de volver a mi ciudad” luego de cumplir su mandato como diputada del Chubut. También aprovechó para saludar a sus pares alegando que “vamos a tener un Concejo con mucha tarea y ojalá que podamos realizarla en el marco de la democracia y el respeto. Mas allá de tener cuatro concejales de la oposición, seguramente vamos a poder trabajar con ellos”.

Refiriéndose al borrador del presupuesto 2020 para Chubut, la concejal Navarro dijo que “espero que ese presupuesto que tomó estado público sea solo un presupuesto y que nuestros legisladores puedan mirar a Comodoro con un poco más de solidaridad, a esta ciudad que le ha dado tanto a la Provincia y a la Nación”.

Por su parte, la concejal Liliana Carnevale (Frente de Todos) se dispuso a saludar a todos sus pares expresando que “me siento agradecida y orgullosa de estar en este lugar, es un gran honor y un privilegio que me ha otorgado la sociedad y a la vez una gran responsabilidad. Tenemos un norte al que debemos avanzar, y eso nos va a permitir seguir por sobre las diferencias”.

La concejal Carnevale también se expresó sobre la problemática estructural en el desarrollo urbano de la ciudad comentando que “en Comodoro Rivadavia el crecimiento desenfrenado de la ciudad hace que todo se vuela más difícil y costoso, se complica la gobernabilidad, esto es algo que debemos superar”. Así mismo puntualizó que “la prueba de fuego de cualquier gestión es el lugar que da a sus barrios periféricos, no debemos innovar si antes no resolvemos los problemas existentes”.

Durante la alocución de la concejal Graciela Saffirio (Juntos por el Cambio), ésta aprovechó para saludar a sus pares, autoridades y el personal del establecimiento legislativo. Seguidamente expresó su preocupación por “la Ley de Emergencia y los cambios en las retenciones producidos por el decreto del Presidente”, manifestando su “absoluto rechazo a estas medidas que van en contra del desarrollo de los sectores productivos”.

Ya en tono crítico hacia la nueva administración Nacional la Concejal comentó que “volvieron para convertir al Estado en un servicio para unos pocos”, y agregó que el paquete de medidas impulsado por el flamante Presidente “se trata de un intento de destrucción de la República que pretende dotar de super poderes al Ejecutivo, anulando el Congreso de la Nación”. Recalcó que “esta Emergencia es ficticia” y que “se declara para solapar un brutal ajuste sobre los jubilados y pensionados”. Por otro lado, refiriéndose al nivel local, la Concejal Saffirio llamó a “establecer un diálogo y consensos que beneficien al conjunto de la sociedad”.

La réplica no se hizo esperar por parte de la concejal Navarro, quien remarcando que “gracias a Dios que volvimos para que nuestros jubilados puedan comprarse los remedios, en más, ahora se los van a dar gratis”, haciendo referencia a los anuncios a nivel Nacional. “Nos dejaron 57 mil millones de deuda y se fueron, gracias a Dios que se fueron”, expresó enfáticamente la edil de extracción justicialista. Además Navarro recordó que “la gente se expresó, no entramos por la ventana, volvimos democráticamente”, refiriéndose al resultado de las elecciones del 27 de octubre pasado.

En la misma temática, el concejal Daniel Vleminchx (Frente de Todos) lamentó que “la concejal Saffirio se esté refiriendo como miembro de la Unión Cívica Radical, partido por el que tengo un profundo respeto”, mostrándose en desacuerdo en las expresiones que planteaban “la abolición del Congreso, quiero informar que en estos momentos se está sesionando y estoy seguro que va a haber ley en beneficio de los que menos tienen”. También se lamentó porque “el tenor de la concejal Saffirio no guarda relación con el diálogo que mantuve hace pocas horas con la Presidente de su Bloque”, Ana Clara Romero.

Al respecto, la concejal Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) manifestó que “no creo que la concejal Saffirio haya desafiado ninguna regla de respeto”, afirmando que “para construir consensos debemos pensar sobre todo en la tolerancia, en la medida que no haya cuestiones personales y podamos hablar en términos civilizados respecto de cuestionamientos a políticas Nacionales y Provinciales, como hizo la concejal Navarro a una situación provincial. No se está rompiendo ningún pacto de respeto”. La concejal culminó diciendo que “tenemos que ejercitar la tolerancia y acostumbrarnos a escuchar cosas que no compartamos” en la medida que sea en un “marco de respeto”.

En otro tono el concejal Tomás Buffa (Juntos por el Cambio) agradeció la bienvenida por parte del personal de la casa legislativa, saludó a sus pares de Bloque y en general. Así mismo aseguró que «vamos a seguir recorriendo los barrios, denunciar las irregularidades y aplaudir cuando las cosas se hagan bien”. Continuó afirmando que “nuestra oposición va a ser constructiva, no vamos a obstruir el crecimiento de la ciudad».

La concejal Natalia Guerreiro (Frente de Todos) pidió a sus pares no “enredarnos en una grieta que no tiene sentido perdiendo el tiempo sin dar las respuestas que tenemos que dar, porque para eso nos votaron los ciudadanos de Comodoro”. En otro orden, la Concejal resaltó “el excelente plenario que tuvimos ayer donde los doce Concejales participamos informados, escuchamos y debatimos junto al secretario de Finanzas, Germán Issa Pfister”.

A pesar de las diferencias en materia de política nacional, el consenso llegó de la mano del ámbito local, donde los doce Concejales se mostraron predispuestos a dialogar en pos de lograr el desarrollo de la ciudad. En ese tono el Concejal Daniel Vleminchx manifestó estar “convencido que el proyecto que encabeza Juan Pablo Luque va a transformar la realidad de Comodoro”, concluyendo que “nuestra ciudad tiene una oportunidad magnífica de tener un intendente joven y con experiencia”.