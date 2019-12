Luenzo cuestionó duramente la intransigencia de Juntos por el Cambio

«¿Dónde queda la defensa de los que menos tienen?»

El chubutense subrayó que «aquellos que hoy quieren generar preocupación entre nuestros jubilados son los mismos que les sacaron los medicamentos, que establecieron una fórmula basada en un esquema de metas de inflación que fue un rotundo fracaso y que nos dejó una Argentina con 59% de inflación y un 9,7% de desocupación».

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que el Proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva propone que «algunos sectores de la economía a los que ha ido bien, que han obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años cuando a la mayor parte de los argentinos les fue muy mal, con desplome del poder adquisitivo o directamente porque se quedaron sin trabajo, aumenten un poco su capacidad contributiva para que entre todos podamos asegurarle el alimento y los medicamentos a nuestro pueblo».

Por ello, el legislador indicó que «la clave de este proyecto es entender los conceptos de solidaridad y de redistribución del ingreso frente a una emergencia social y sanitaria». En ese sentido, lamentó que «algunos legisladores de la oposición insisten con una mirada egoísta, preocupados por defender cuestiones sectoriales» y en cambio destacó a «las pyme y las economías regionales que han entendido el desastre económico y social que ha dejado el gobierno anterior».

«¿Dónde queda la defensa de los que menos tienen?», expresó Luenzo quien además remarcó que «no estamos discutiendo para un sector en particular, no es una discusión sectorial, estamos generando un esquema de equidad social para hacer frente al drama del hambre». «Se trata de una lógica distinta que algunos sectores de la política no terminan de entender. Lo que se debate hoy es cómo le vamos a garantizar a los más vulnerables sus derechos humanos más básicos», subrayó.

En ese marco, Luenzo se refirió puntualmente a los derechos de exportación. Sobre las retenciones al agro, afirmó que «los 4 pesos que fijó Macri representaban casi el 11% y ahora se trata de un 8%». Asimismo, indicó que para las industrias extractivas estarán en torno al 8% el lugar del esquema vigente actual que trepa al 12%.

Sobre las jubilaciones, el chubutense remarcó que la propuesta del gobierno es «avanzar en un nuevo esquema más justo, equitativo y más solidario en la distribución de la masa previsional» ya que «el esquema igual ha llevado a una brecha de 10 veces entre la mínima y el sector previsional más elevado de la escala».

Para ello, indicó que «la nueva fórmula surgirá de un amplio consenso entre los sectores que representan a los jubilados, los trabajadores, el gobierno y los sectores empresarios».

«Mientras tanto, hay que llevar tranquilidad a nuestras abuelas y abuelos. No hay congelamiento, lo que se está buscando es un esquema de transición con un aumento trimestral fijado a través de un decreto y que luego tengamos en vigencia un modelo donde todas las jubilaciones en la Argentina puedan cubrir la canasta básica alimentaria», afirmó.

Asimismo, Luenzo fue enfático al expresar que «aquellos que hoy quieren generar preocupación entre nuestros jubilados son los mismos que les sacaron los medicamentos, que establecieron una fórmula basada en un esquema de metas de inflación que fue un rotundo fracaso y que nos dejó una Argentina con 59% de inflación y un 9,7% de desocupación».