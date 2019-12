“Si el pueblo no está de acuerdo, no puede haber minería”, afirmó Igon

El diputado nacional por el Frente de Todos, Santiago Igon, expresó ayer que “no está en condiciones de sentarse a discutir sobre minería” y propuso alternativas productivas como la energética, forestal o ganadería.

En diálogo con Radio Nacional Esquel, Igón se refirió a la discusión de la megaminería en Chubut. “Si el pueblo no está de acuerdo, no puede haber minería. Nosotros tenemos en la cordillera como en la comarca una fortaleza que ha trabajado el pueblo mucho más allá de los sectores políticos, fue el pueblo el que se manifestó en ese sentido. Y eso tenemos que lograr que sea a lo largo y a lo ancho de la provincia si no queremos minería”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que “a mí no me preocupa tanto lo que está diciendo Alberto (Fernández), sino las operaciones y el lobby minero que hay siempre en la provincia que a veces termina de hacer daño”.

El diputado esquelense propuso que en esta temática “hay cuestiones ambientales, económica, proyección de futura y producción alternativa que me encantaría que exploremos mucho antes que la minería. Ese es el trabajo que no hemos dado a lo largo de todos estos años en Chubut”.

Respecto a los dichos del Presidente que se extrae oro de la meseta chubutense, cuestionó que “evidentemente está mal asesorado, hoy por hoy no hay explotación ni de plata ni de oro en la meseta. Todos pueden entender que ahí hubo un error, pero después están los diarios, están algunos medios que le dan un particular margen a todo esto y son parte interesada para la minería”.

Por el contrario “los que no estamos de acuerdo tenemos que organizarnos de la mejor manera, no basta con marchar, no basta con una remera, sino que tenemos que tener proyectos productivos y tendremos que ponerlos en valor”.