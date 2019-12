Concejales de Chubut al frente votan en contra del desagote de la laguna al mar

Esta en el proyecto de emergencia que se tratará el 23

El proyecto fue ingresado a la última sesión ordinaria del año y elevado a comisiones de Hacienda y Legislación donde dicho proyecto fue aprobado por mayoría con los votos de los concejales del bloque Juntos por el cambio. El próximo lunes 23 de diciembre a las 20 hs se realizará la sesión extraordinaria donde se aprobará definitivamente el proyecto de ordenanza.

El proyecto de ordenanza enviado por el Intendente Juncos, le otorga al poder ejecutivo radatilense facultades especiales para poder ‘’realizar todas las tareas, trabajos y acciones técnico operativas que garanticen el normal funcionamiento del sistema de efluentes cloacales’’

Si bien no se aclara en el proyecto enviado por el Intendente cuales serán concretamente las acciones y trabajos a realizar, en la reunión mantenida con los Concejales, Juncos manifestó que la única solución es volcar el agua de la laguna hacia la playa por el pluvial de bajada 16.

En el dictamen de minoría enviado por los concejales de Chubut al Frente, Maria Eugenia Spinassi, Mabel Morejon, Carlos Barrios Daporta y Bruno English manifiestan lo siguiente

Nuestro Bloque Chubut al frente manifiesta la intención de no acompañar el proyecto de referencia elevado por el Ejecutivo municipal que solicita a este cuerpo declarar la emergencia del sistema de efluentes cloacales de la ciudad y de esta forma autorizar al DEM a disponer de todos los medios necesarios tanto financieros como técnicos para resolver esta situación.

Venimos a manifestar lo siguiente:

– Que desde 2017 a la fecha no ha presentado el ejecutivo proyecto alternativo para evitar el crecimiento de los niveles de la laguna.

– Que ante nuestra requisitoria no se nos presentó plan de tareas realizadas desde el 2017 (fecha del última declaración de emergencia) hasta la fecha para impedir el crecimiento de la laguna.

– Que no se hace mención a ningún plan de contingencia ni tampoco se aclara en el proyecto específicamente cual será el lugar de volcado o método a utilizar para bajar el nivel de la Laguna.

– Que ante consultas que hemos realizado se constató que desde 2017 a la fecha el DEM no ha presentado al Ministerio de Ambiente y control de desarrollo sustentable de la Provincia del Chubut, los exámenes de laboratorio donde consten la temperatura ph del agua, análisis bacteriológico, etc. Estos análisis son necesarios ya que desde el 14 de Octubre de 2016 entro en vigencia el Decreto Provincial 1540/16 donde se reglamentan todos los parámetros a través de los cuales se podría autorizar el volcado de líquidos al mar, ríos, lagos y arroyos para que esto no impacte negativamente en el medio ambiente.

– Que esta misma situación de colapso del sistema ya se vivio de igual forma en los años 2014 y 2017 y no se han tomado medidas que resuelvan de manera definitiva el problema.

– Es por ello que resolvemos no acompañar la aprobación de este proyecto y nuestro voto es negativo.