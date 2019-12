Tomando a Chubut como ejemplo, Torres fundamentó su negativa a la emergencia

En su primer intervención en el recinto como diputado nacional, el chubutense expuso los motivos por los cuales votó en contra de la iniciativa del ejecutivo nacional.

En el marco del tratamiento del proyecto de ley de emergencia económica, social y sanitaria, en lo que fue su primera sesión como diputado nacional, Ignacio Torres dio un discurso en donde expuso los motivos por los cuales se opuso a la iniciativa enviada por el ejecutivo.

El parlamentario de Juntos Por el Cambio Chubut expresó que “hoy se nos pide que tratemos una iniciativa que propone cerrar con llave el congreso y ceder superpoderes al ejecutivo, y nos preguntamos cuál es realmente el modelo de país del Frente de Todos. Es el discurso republicano y dialoguista del presidente, o es este atropello que nos quieren hacer votar hoy”.

El proyecto que obtuvo media sanción en la cámara baja deja sin efecto ley de movilidad jubilatoria para los haberes de más de 20 mil pesos, exceptuando a las asignaciones mensuales vitalicias para ex presidentes, jueces y fiscales. “A mí me gustaría escuchar a los diputados que hoy en sus discursos se rasgaban las vestiduras hablando de la defensa de los jubilados, cómo les van a explicar cuando vuelvan a sus distritos que es positivo el congelamiento de 180 días de sus haberes jubilatorios. Un bono extraordinario a tiro de decreto de un presidente de turno no es justicia social: es populismo capitalista”, manifestó el diputado.

El legislador nacional aseveró que “a esta película la conozco muy bien, porque es la misma metodología que utilizaron en mi provincia donde son gobierno hace más de 10 años: ley de emergencia, un aumento generalizado en los impuestos, generar cada vez más presión fiscal sobre los que quieren emprender”.

Para finalizar su encendida locución, Torres proclamó que no quiere “que el esquema populista capitalista de Chubut se vea reflejado en el país. Esta ley no es solidaria, no es equitativa, no es federal. Atenta contra las economías regionales, y lamentablemente vuelve a usar como variable de ajuste a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, que son los jubilados”.