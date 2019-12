Luenzo: «la redistribución de la riqueza es el eje central de esta ley»

El chubutense remarcó que «es una ley urgente para la Argentina» y lamentó que «Estamos hablando de hermanos de nuestra sociedad que hoy no pueden comer, que no tienen ni siquiera cuestiones básicas y elementales que el Estado está obligado a garantizar pero no lo está haciendo».

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo sostuvo que «la redistribución de la riqueza es el eje central» del Proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que fue sancionado en la madrugada de este sábado por la cámara alta con una amplia mayoría.

«El Congreso ha sancionado un conjunto de herramientas que tienen una visión integral sobre la situación de extrema fragilidad de la Argentina y que plantean un esquema político, económico y tributario basado en un concepto de solidaridad, equidad social para reducir la brecha entre las mayores ingresos y quienes menos tienen», resaltó el legislador.

Asimismo, Luenzo celebró el amplio acompañamiento que se recibió en el Senado y destacó «la vocación de diálogo de Alberto y Cristina Fernández para ampliar los consensos». En ese sentido, subrayó que «nuestro espacio político realmente accedió a muchas modificaciones, cosa que antes no ocurría» y expresó que «han sido 48 horas de intenso deliberación, donde se han debatido y corregido muchos puntos».

Respecto al proyecto, el senador nacional por Chubut remarcó que «estamos en una situación de emergencia» y en ese sentido subrayó que se trata de «una ley que es muy necesaria en la Argentina, una norma urgente». «Estamos hablando de hermanos de nuestra sociedad que hoy no pueden comer, que no tienen ni siquiera cuestiones básicas y elementales que el Estado está obligado a garantizar pero no lo está haciendo», añadió.

El legislador indicó que se trata de «apelar a la solidaridad de algunos sectores que han recibido ganancias extraordinarias en estos cuatro años». En ese marco, se refirió al «modelo de renta financiera durante el gobierno de Cambiemos».

«Mientras tenemos gente con hambre, acá hubo bancos que ganaron 430 mil millones gracias a las Leliq y hemos visto una rentabilidad en el sector financiero con tasas del 81,3%. Por ejemplo, la Universidad de Avellaneda ha aportado números, en este sentido, que nos marcan que han ganado más de 3000 millones de pesos por día en conceptos de intereses de las Leliq», completó.

Luenzo sostuvo que «para algunos sectores que lo único que miran son los números y la sensibilidad de los mercados le decimos que no hay que pensar en números, estábamos hablando de personas en una situación de vulnerabilidad». Por ello, exhortó a «entender esta norma no en una discusión sectorial, sino en términos de que debemos generar un esquema de equidad social».

Por consiguiente, el chubutense explicó que la finalidad de la norma es «dotar de instrumentos al Poder Ejecutivo para proteger a los sectores más golpeados por la crisis mientras al mismo tiempo inicia un proceso de fortalecimiento a los pilares macroeconómicos en un escenario de fuerte deterioro fiscal sumado a un encadenamiento de vencimientos en moneda extranjera muy complejo».