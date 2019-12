Chubut quedó como la única provincia que prohíbe la minería y una multitud se moviliza en Mendoza

Con la modificación de la Ley 7722 en Mendoza, habilitando la minería metalífera, Chubut se quedado en absoluta soledad como provincia que prohíbe la megaminería a cielo abierto y el uso de cianuro. Ambos pueblos están movilizados y en las rutas mendocinas miles de manifestantes repudian el avance minero. Artistas, cantantes, músicos y famosos rechazan lo votado en Mendoza.

“La marcha más grande de la historia de Mendoza” partió ayer domingo 22 de diciembre por la mañana desde Eugenio Bustos, recorriendo distintos departamentos donde se fueron sumando miles de personas. El objetivo de la movilización masiva es rechazar el acuerdo entre el PJ y la UCR para habilitar la megaminería contaminante en la provincia.

La marcha pasó por Tunuyán ayer las 11, llegó a Zapata a las 13, a Ugarteche a las 19 y la última fue en Lujan a las 22. Este lunes a las 5 de la mañana concentrarán en la calle Paso de Maipú, a las 7 partirán hacia el nudo vial y desde las 8 marchan a Casa de Gobierno.

En las redes sociales, figuras destacadas también alzaban su voz en contra de la modificación. Tal es el caso de la actriz Julieta Díaz, quien le dijo “no a la megaminería en Mendoza, no a la reforma de la ley 7722”. “Defendamos el agua. ¡Fuerza, Mendoza!”, exclamó en un video. En los mismos términos se expresaron sus colegas Celeste Cid y Marcela Kloosterboer.

“Soy Katja Alemann, presidenta de la asociación civil Reciclarte. La ley 7722, en Mendoza, no se toca. No se atropella la voluntad popular. La megaminería no es sustentable. El agua vale más que el oro”, manifestó la artista en un video. La defensa del recurso hídrico también fue remarcada por Esteban Lamothe, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y Julieta Zylberberg.

El cantante franco-español Manu Chao también alzó su voz para repudiar la reforma de la norma ambientalista. “No a la mina. Quieren modificar la Ley 7722 de Protección del Agua en Mendoza, que prohíbe el uso de químicos en el agua, favoreciendo una vez más a la megaminería y al fracking en Vaca Muerta. ¡La Ley 7722 no se toca!”, escribió en su cuenta de Twitter.

En Mendoza, la Ley 7722 que flexibiliza el uso de productos químicos en la explotación minera y que sólo prohíbe el mercurio, fue aprobada el viernes por la Cámara de Senadores y luego por Diputados con algunas voces a favor y otras en contra.

Las incorporaciones que se realizaron al proyecto original presentadas por el Partido Justicialista, están vinculadas a las obligaciones que tendrá a su cargo la Policía Ambiental de Actividades Extractivas.

Con este panorama, ahora sólo Chubut quedó en el esquema nacional como única provincia que impide el desarrollo de la actividad minera metalífera, siendo una de las de mayor potencial.