Emergencia del sistema de tratamiento de efluentes cloacales en Rada Tilly

La medida busca acelerar los procesos para lograr el financiamiento de la Obra de “Rehabilitación, Ampliación de la Planta de Tratamiento existente y construcción de la impulsión”, que fue comprometida por el Estado Nacional.

Este lunes, el Concejo Deliberante de Rada Tilly aprobó la ordenanza que declara el Estado de Emergencia del Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales de la localidad hasta tanto se concrete la Obra de Ampliación de la Planta de Tratamiento.

La medida responde a dos factores principales: “la emergencia se debe al crecimiento del nivel de la laguna, ya que existe el riesgo de que ingrese agua a la Planta poniendo en peligro su operatividad y normal funcionamiento; y a que estamos acercándonos a los límites de capacidad de procesamiento”, manifestó el Director de Ambiente, Hernán Marraco.

El funcionario explicó que el Municipio empezó con el Proyecto de Ampliación hace 10 años, cuando no era una urgencia, que se pudo licitar hace 4 años, cuando aún se estaba lejos de llegar a la capacidad de procesamiento, pero hoy ya es una necesidad real.

“Necesitamos que se realice la obra ampliación comprometida por el Gobierno Nacional para seguir teniendo la misma calidad de procesamiento y asegurar la operatividad de la Planta que hoy está en funcionamiento. Dicha obra no sólo contempla la ampliación y optimización de la Planta sino también el control de niveles de la laguna, lo que posibilitará a futuro absorver el crecimiento de la ciudad como así también manejar las oscilaciones en la cota de la laguna”, agregó.

“Los gobiernos tienen que tomar decisiones responsables y esta norma constituye una herramienta esencial para acelerar los tiempos administrativos y lograr la efectiva ejecución de la obra”, manifestó.

Marraco explicó además que la sanción de la ordenanza “permite atender las contingencias que pudieran presentarse hasta lograr la solución definitiva que no es otra que es construir la Obra de Ampliación de la Planta de Tratamiento prevista para la ciudad”.

En este sentido, la Ordenanza que declara la Emergencia autoriza al Ejecutivo para la realización de la totalidad de las tareas, trabajos y acciones técnico operativas que garanticen el normal funcionamiento del Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales. Además de la afectación de los recursos necesarios para realizar las contrataciones, adquisiciones, inversiones y gastos que se requieran para asegurar la continuidad de este servicio público.

Por otra parte, con la declaración de la Emergencia se notificará al Ministerio de Ambiente, al ENOHSA, y solicitará al Gobierno de la Provincia del Chubut que intervenga ante las autoridades nacionales competentes para concretar la ejecución que la obra que fue comprometida en el año 2015.

Según se informó, la obra de Ampliación de la Planta de Tratamiento y Construcción de la Impulsión está valuada en 475 millones de pesos, según la última actualización de precios realizada en junio de este año.

“Se trata de 475 millones de pesos contra casi 700 millones que es el presupuesto anual del Municipio de Rada Tilly, una cifra inalcanzable que excede totalmente la capacidad financiera de cualquier Municipio”, explicó Marraco.

UNA OBRA ADJUDICADA QUE AÚN ESPERA FINANCIAMIENTO

El Director de Ambiente explicó todas las gestiones que realizó el Municipio de Rada Tilly para poder realizar la obra de ampliación.

En 2015 el Proyecto de Ampliación presentado por el Municipio tuvo su aprobación por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento Ambiental. Se celebró una firma de convenio entre ambas partes e incluso se llamó a licitación pero no se logró la ejecución de la misma.

Posteriormente, luego del temporal que sufrió la ciudad y la consecuente inundación la Planta hace dos años, el Municipio reelaboró el proyecto técnico.

“Hoy con la aprobación del proyecto en mano, con el aval ambiental del Ministerio de la Provincia, con toda la información enviada correctamente y en tiempo, estamos esperando que el ENOHSA se expida para poder llamar nuevamente a licitación y poner en funcionamiento la planta nueva”, recalcó.