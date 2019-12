Luque destacó el fuerte operativo de tránsito y la pirotecnia cero

El intendente Juan Pablo Luque confirmó la realización con éxito de todos los operativos que se llevaron adelante durante la jornada del miércoles 25; y destacó la capacidad de trabajo de las áreas intervinientes para lograr los mencionados resultados. En ese marco, confirmó un despliegue similar para el 1º de enero, con el objetivo de evitar accidentes de tránsito, velar por el cumplimiento de la Ordenanza Pirotecnia Cero y garantizar la seguridad en boliches bailables.

Este jueves, el intendente se refirió a los esfuerzos que se hicieron desde el Ejecutivo local para garantizar a la comunidad una Noche Buena y Navidad sin incidentes, que incluyeron un fuerte operativo de patrullaje; control de identificación personal y documentación del automotor; test de alcoholemia; decomiso de venta, distribución y uso de pirotecnia; y control en locales nocturnos, en toda la extensión de la ciudad.

En primer lugar, el jefe comunal destacó que “no se registraron accidentes de tránsito y, en consecuencia, Comodoro no tuvo víctimas fatales bajo estas circunstancias. Esto deja al descubierto que los controles fueron efectivos y es el puntapié inicial para replicarlos durante Año Nuevo”, subrayó.

En ese tenor, valoró la participación de agentes de las áreas municipales de Tránsito, Transporte y Seguridad, junto con personal de Policía Federal y Gendarmería; que encabezaron fuertes controles para evitar conductores al volante bajo los efectos del alcohol.

“Llevaron adelante un enorme trabajo en conjunto durante todo el día 25, haciendo que los controles de alcoholemia sean inevitables”, explicó Luque; recordando que los operativos se extendieron desde el barrio Caleta Córdova hasta la intersección de Rutas Nº 3 y 39, y de ese sector hasta Rutas Nº 3 y 26.

Boliches bailables controlados y Pirotecnia Cero

De igual manera, el Municipio encabezó fuertes controles en boliches bailables para garantizar las medidas de seguridad a quienes eligieron disfrutar de las fiestas en estos espacios; y, por otra parte, se dispuso un operativo similar para evitar la venta, distribución y uso de pirotecnia no permitida.

En cuanto a los controles en boliches, el intendente aseguró que “fueron clave los operativos que se montaron en los últimos días y que culminaron con la clausura de dos lugares por superar la capacidad de personas. Con este antecedente, en la madrugada del miércoles, estos espacios no presentaron inconvenientes”.

En tanto, sobre el cumplimiento de la Ordenanza Pirotecnia Cero, dijo que “hacía mucho tiempo que no se vivía una fiesta en Comodoro con tan poco ruido. Prácticamente fue nula la explosión de pirotecnia y no se registraron siniestros relacionados con la manipulación de estos artefactos. Estamos muy conformes y entendemos que no es más que el resultado de un trabajo sostenido para que todos puedan disfrutar de estas celebraciones en paz”, concluyó Luque.