Llamó para denunciar que su agresor la sigue hostigando, y le desearon feliz navidad

Lorena Paredes, que en octubre del 2018 fue brutalmente agredida por su ex pareja, Luis Vidal, denunció hoy malos tratos y burlas del Centro de monitoreo de protección a la víctima de Trelew, donde los operadores , en lugar de atenderla, le cantaron “Feliz navidad”.

Lorena Paredes denunció esta situación hoy en Fiscalía, donde en diálogo con La Posta Comodorense lamentó lo sucedido y pidió que se investigue y se sancione a los responsables ya que “están para atender a las víctimas, ante situaciones realmente graves, no para burlarse”, afirmó.

Paredes aseguró que, en esta ocasión, no estaba llamando por una urgencia pero si para aclarar una situación respecto a una supuesta violación de la perimetral que su ex pareja tiene y sobre todo que a través de su familia y amigos, continúa hostigándola.

“Es la primera vez que me ocurre algo como esto y estoy indignada. En esta ocasión, no estaba llamando por una urgencia pero ¿en manos de quién estamos las víctimas de agresión si nos atienden de esta manera?”, se preguntó.

Lorena comentó que ella va a todos lados con el botón antipánico y que el llamado al servicio de Monitoreo se debió a una consulta previa sobre su presencia en la Saladita, cerca de donde vive su ex pareja.

“Estaba comprando y fui por 10 minutos. Luego de algunas explicaciones, sobre que estaba comprando y demás, la comunicación se cortó ahí. Volví a llamar para pedir explicaciones y para que la situación quede asentada, ahí me maltrataron y la verdad que es raro porque lsoy la víctima y sin embargo me agreden a mi. Ahí mismo me empezaron a tratar mal, me trataron de loca, y me cantaron Feliz navidad en dos idiomas. No entendía nada. Por eso hoy hago esta denuncia”, insistió.

“Lamentablemente estas personas no se identificaron. Quiero que la justicia intervenga y sancione a los responsables porque la gente que está ahí debe estar preparada para atender a la víctima, no para perseguirla, gritarle y burlarse”, completó.

Paredes insistió en que su ex pareja le sigue haciendo la vida imposible y dijo que también denunció a la madre de Vidal, ya que también se encarga de “seguirme, sacarme fotos, insultarme y molestarme. Lo que quiero es que este hombre quede detenido hasta marzo”, mes en que se realizará el juicio por la salvaje golpiza de octubre del 2018.

Asi quedó Lorena tras la golpiza, en octubre del 2018