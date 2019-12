Condenaron a Roberto Ezequiel Álvarez a la pena de 7 años y seis meses de prisión

Juicio abreviado por varios robos agravados

En relación a cinco delitos contra la propiedad acontecidos el 30 de mayo del presente año se homologó el jueves un procedimiento abreviado en el cual el imputado Roberto Ezequiel Álvarez, asesorado por su defensor, aceptó voluntariamente su responsabilidad y participación en los cinco hechos; como también la pena de 7 años y seis meses de prisión efectivos impuestos.

La audiencia de homologación de juicio abreviado fue presidida por Jorge Odorisio, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Julio Puentes, fiscal general; en tanto que la defensa de Álvarez fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

Así el imputado Roberto Ezequiel Álvarez, actualmente alojado en la Alcaidía Policial, admitió, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar más adelante relatadas, su autoría y responsabilidad penal en los sucesos que se le atribuyen.

El primer ilícito acontece el día 30 de Mayo de 2019, cuando siendo aproximadamente las 04:30hs. Roberto Ezequiel Álvarez y un sujeto no identificado, circulaban a bordo del vehículo Ford Falcón color Blanco, por Av. Polonia intersección calle Luis Pauster de Comodoro Rivadavia, e interceptaron a la primera víctima quien iba caminando por dicha intersección. En ese momento descendió del vehículo del lado del acompañante el masculino no identificado, quien consultó a Tejada si sabía la hora y en dónde vendían vino, manifestando la víctima desconocerlo. Ante ello, el masculino tomó de la ropa a la primera víctima y exhibiéndole un cuchillo, le sustrajo; un teléfono celular marca Hyundai. Seguidamente descendió del vehículo del lado del conductor Álvarez le exhibió a Facundo Tejada un arma de fuego mientras le decía: «dame la mochila también o te quemo», seguidamente sustraen la mochila con una billetera y huyen del lugar.

El mismo día aproximadamente las 05:30hs. Roberto Ezequiel Álvarez y un sujeto no identificado, circulaban a bordo del vehículo Ford Falcón color blanco, por calle Álamos y San Martin, de Comodoro Rivadavia; deteniendo su marcha frente a la «Agrupación 29 de Octubre»; Una vez allí, descendió del vehículo Álvarez e interceptó a la segunda víctima, con intenciones de sustraerle las pertenencias que esta llevaba consigo. Por lo que la segunda víctima de inmediato salió corriendo dirigiéndose hacia la parada de colectivos ubicada en intersección de la Av. Rivadavia y calle Tabaré. Ante ello Álvarez al no lograr su cometido comenzó a gritarle «Gorra Puta, cobarde acércate vení, para donde te vas» y al no lograr detenerla, Álvarez y su acompañante se dirigieron a bordo del vehículo en el que circulaban, hacia la parada de colectivos en la que se ocultaba la segunda víctima, en donde descendieron del rodado, e inmediatamente, el acompañante de Álvarez con un cuchillo de hoja corta y Álvarez con un cuchillo tipo de gaucho intentaron amedrentar a una mujer que junto con su hijo menor de edad que se encontraban en la parada de colectivos. Este accionar fue observado por la segunda víctima, quien se encontraba oculta. Ésta llamó telefónicamente a personal policial, siendo observada por Álvarez, quien la amedrentó con un cuchillo con intenciones de sustraerle el celular, la víctima sale corriendo evitando así la consumación y dando aviso posteriormente a personal policial.

El mismo día, y los mismos protagonistas, circulaban a bordo del vehículo Ford Falcón, color blanco, por calle Huergo y los Pensamientos, del barrio Máximo Abasolo, detienen el rodado y amenazan a la tercera víctima con un arma blanca y le sustraen una mochila con diversos elementos de valor.

El cuarto hecho los mismos protagonistas, el 30 de mayo de 2019, siendo aproximadamente las 06.00 hs. circulaban por Av. Rivadavia y Los Pensamientos, de Comodoro Rivadavia deteniendo su marcha, y descendiendo ambos del vehículo, interceptaron a la cuarta víctima y su hija menor. Reducen a la víctima y le sustraen diversos elementos como una mochila, útiles escolares y un uniforme de Colegio. Finalmente ambos se dan a la fuga.

El quinto ilícito acontece el mismo día, sobre calle los Duraznos, cuando Álvarez y otra persona no identificada circulaban en el automóvil ya descripto, se detienen en una parada de colectivo y mediante la utilización de un arma blanca despojan a la quinta víctima de un teléfono celular y diversos elementos de valor para luego darse a la fuga.

Calificando jurídicamente los mismos como “robo agravado, por ser cometido con arma blanca y por ser cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditado, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca, tres hechos en concurso real”, todo en calidad de “coautor” para Roberto Ezequiel Álvarez.