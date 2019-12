Pagliaroni preocupado por «el nivel de improvisación con el que se maneja el gobierno»

El presidente del bloque Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, explicó el no acompañamiento de la bancada al paquete económico enviado por el Poder Ejecutivo y que fue finalmente aprobado en la sesión extraordinaria de este viernes, con los votos del oficialismo.

El presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Legislatura del Chubut, Manuel Pagliaroni, explicó por qué la bancada -que además integran María Andrea Aguilera y Sebastián López- no acompañó los proyectos de Presupuesto 2020, de Obligaciones Tributarias, el Código Fiscal, la reforma del Consenso Fiscal y la Emergencia Económica por 18 meses que fueron, sin embargo, aprobados en la sesión extraordinaria de este viernes como consecuencia de “la mayoría automática” que, describió, tiene el Gobierno del Chubut en la casa de las leyes.

Pagliaroni manifestó que sí el bloque votó a favor de compensaciones de partidas presupuestarias, “ya que consideramos que son útiles para que el Poder Ejecutivo pueda cancelar los sueldos del mes de diciembre”, indicó, y recordó que con los anteriores integrantes de la bancada, Eduardo Conde y Jacqueline Caminoa, “siempre acompañamos este tipo de proyectos”.

“No acompañamos el Presupuesto, la Ley de Obligaciones Tributarias, el Código Fiscal, la modificación del Consenso Fiscal y una concesión de un área petrolera, porque estos proyectos entraron hace una semana y fue imposible abocarse al estudio de todos”, indicó, en referencia también al contrato de concesión de explotación sobre el “Área Bella Vista Oeste Bloque I” entre CAPEX y Petrominera SA.

Sobre el no acompañamiento al Consenso Fiscal, Pagliaroni explicó: “En primer lugar, lo que hace la Provincia es reconocer que no cumplió con ninguna de sus obligaciones. Se había comprometido a bajar la presión tributaria al comercio y a la actividad empresarial en Chubut, lo cual iba a posibilitar que hubiera mayores fuentes laborales. Lamentablemente no tuvieron la intención de cumplir con esto. Nosotros creemos que hemos votado conscientemente”.

“Además -prosiguió sobre el Consenso Fiscal- hay un artículo en la adenda en el cual la Provincia desiste de los juicios por reclamos por regalías contra el Estado Nacional”.

En este sentido recordó: “Fueron este mismo gobernador y este mismo ministro de Economía quienes resolvieron, con representación de la Fiscalía de Estado, reclamarle al Gobierno Nacional por lo que entendían eran regalías mal liquidadas. Ahora, las medidas que ha tomado el presidente Alberto Fernández han sido mucho peores, sobre todo en cuanto a retenciones a la actividad petrolera que van a producir un perjuicio importante a la provincia del Chubut”.

“Sin embargo, el Gobierno no solamente no está haciendo un reclamo y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, sino que ha decidido desistir. Es una vergüenza para la provincia del Chubut lo que han hecho”, definió.

Emergencia y Presupuesto

En relación con la Ley de Emergencia, Pagliaroni cuestionó: “Todas las veces que se votó una Ley de Emergencia en esta provincia fue por 12 meses. Y ahora es por 18, lo cual habla a las claras que este Gobierno no tiene ninguna posibilidad de salir de esta crisis financiera en la que ellos mismos nos han metido como provincia”.

También observó que el Presupuesto 2020 “prevé un endeudamiento de 17.000 millones de pesos, casi un 20% del total”, por lo cual “teníamos muchísimas dudas: se las planteamos al ministro de Economía, que minimizó las críticas que se habían hecho, pero fue una enorme desprolijidad la manera en que enviaron los proyectos a esta Legislatura”.

Mencionó que el Presupuesto, aprobado en la sesión de este viernes con los votos del oficialismo, se envió “sin considerar la Ley de Ministerios que se había aprobado hace dos semanas a propuesta del propio Ejecutivo. Además hoy habían mandado el aumento de sueldos para el gobernador, los ministros, los secretarios; y los retiraron al iniciar la sesión”.

“Estamos preocupados por el nivel de improvisación con el que el Gobierno se viene manejando. Ya lo venía haciendo así y pensábamos que iba a ser distinto en este período. Pero hoy han utilizado esa mayoría automática que tienen en el recinto para votar las leyes que requerían”, afirmó.

Petrominera y fiscal de Estado

Pagliaroni repasó que sí tuvieron acompañamiento del bloque que preside tanto el pliego del nuevo Directorio de Petrominera, con el ex diputado provincial Javier Touriñan como presidente; como el del fiscal de Estado, por el que fue designado Andrés Giacomone.

En cuanto a Petrominera explicó: “Primero, como espacio de la oposición hemos propuesto la designación de Gastón Acevedo como síndico. Y además no tenemos cuestionamientos hacia el presidente, el ingeniero Javier Touriñan, que hasta hace pocos días ha sido diputado, me ha tocado compartir muchas horas de trabajo y es una persona que conoce del tema”.

“Muchas veces hemos hablado sobre la actividad petrolera, es especialista en la materia, y además tiene una vasta experiencia pública. Fue ministro, diputado varios períodos, por lo que reúne los requisitos de manera sobrada”, agregó.

“De la misma manera con el fiscal de Estado, Giacomone, con quien ayer (por el jueves) nuestro bloque se reunió. Estuvimos largamente conversando sobre cuál es su idea de llevar adelante la Fiscalía de Estado y entendemos que es correcta”, agregó.

Y finalizó: “Hasta ahora la Fiscalía de Estado se venía comportando como un abogado defensor de Arcioni. No es el rol, sino que debe defender los intereses de los habitantes y del Estado Provincial”.