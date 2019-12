Las modificaciones al EncoTur que impulsó Juntos por el Cambio

Desde el Bloque de concejales de Juntos por el Cambio se propició la modificación de numerosos artículos del proyecto de ordenanza de creación del Ente Mixto Comodoro Turismo (ENCOTUR) » a los fines de preservar el patrimonio del Estado Municipal y para garantizar la representatividad de todos los sectores de la sociedad»

Entre los cambios más substanciales al proyecto se encuentran: la representatividad de la primera minoría legislativa como miembro del directorio del ENCOTUR, se quitó indemnidad sobre los responsables de manejar los destinos del Ente(ya que todo administrador de fondos públicos debe dar cuenta de los mismos), se agregó que toda compra o contratación que realice el Ente deberá ser en el marco de la Ordenanza de Compras y Contrataciones, bajo el estricto control del tribunal de cuentas municipal, se colocó un tope al aporte del Estado para la financiación del Ente y se logró limitar la potestades del Poder Ejecutivo para determinar los deberes y atribuciones del directorio del Ente, quien ahora deberá ser refrendado por Ordenanza Municipal respetado las mayoría establecida en el art 87 de la Carta Orgánica Municipal.

El turismo tiene que ser propulsor de desarrollo

“La ciudad debe pensar en modificar la matriz productiva para generar nuevas y genuinas fuentes de trabajo, para ello el turismo tiene que ser un propulsor de fuentes laborales, potenciando a la ciudad y el comercio local, valorando los hermosos paisajes naturales que la Patagonia nos ofrece”, advirtió la concejal Ana Clara Romero.

Por su parte, el concejal Tomás BUFFA sostuvo que “fruto de la discusión y los aportes realizados por este bloque, se lograron modificar varios puntos del proyecto, que de no lograrlo, la ordenanza habría sido materialmente inaplicable y contradictoria de la Carta Orgánica Municipal. Si bien estamos de acuerdo con potenciar el turismo, nos vemos obligados a garantizar que la creación del Ente no va a ser otra caja más o un nuevo estamento burocrático, sino una verdadera herramienta de interacción público privada”.

La concejal Saffirio también sostuvo que “la aprobación en primera lectura sin ninguna observación al proyecto original no iba más que a perjudicar la actividad turística que se pretende potenciar. El trabajo realizado en los plenarios es una prueba más de que venimos a realizar aportes constructivos y no a ser una oposición necia o una simple escribanía.”