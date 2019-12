El Concejo creó el Ente Mixto Comodoro Turismo

Fue a través de la Sesión Extraordinaria que cierró el período legislativo 2019. Se realizaron modificaciones sobre tablas y quedó aprobada íntegramente por unanimidad

A través de un arduo trabajo en diversos plenarios, debates y aportes, el proyecto de creación del Ente Turismo tuvo un tratamiento legislativo que atravesó dos gestiones de concejales. La Primera Lectura fue aprobada por unanimidad por la anterior gestión, mientras que la Audiencia Pública y la Segunda Lectura fueron realizadas con nuevos concejales sobre las Bancas.

Teniendo en cuenta la trascendencia en la creación de un nuevo Ente y a pedido del concejal Daniel Vleminchx (Frente de Todos) la votación fue realizada en general y en particular. Esto significa poner a consideración la norma en su totalidad y votarla, para luego hacer lo mismo con cada uno de los artículos que la conforman dando lectura de los mismos por Secretaría.

Dentro de las consideraciones, la concejal Viviana Navarro (Frente de Todos) manifestó estar “feliz de participar en la creación del Ente” para luego decir que “la gente de Comodoro debe animarse a hablar de turismo, creo que debemos dejar de ser solamente la ciudad extractiva y petrolera”. Además la concejal agregó que “es hora de que Comodoro pueda ser el centro neurálgico de la Patagonia, debemos animarnos a mostrar el turismo y ser la puerta grande de la Patagonia”.

Desde su Banca de Juntos por el Cambio, el concejal Tomás Buffa expresó que “nos comprometimos mucho con el proyecto y logramos aplicar modificaciones que nosotros creímos que eran fundamentales para apoyarlo”, agradeciendo “la madurez de la discusión porque nos han escuchado y tuvimos la oportunidad de debatir ampliamente este proyecto”. Por todo lo antes mencionado expresó que “este Bloque puede acompañar la creación del Ente, al cual también vamos a seguir y controlar para garantizar que el patrimonio que va a manejar sea destinado para el origen que fue creado”.

Durante su alocución el concejal Gustavo Reyes (Frente de Todos) expresó que “como nacido y criado en esta ciudad siempre escuché decir que Comodoro no tiene nada para mostrar en cuanto a turismo”, sin embargo resaltó que existe “el turismo de reuniones, el turismo de convenciones, de lo cual hay mucho en Comodoro y mueve mucho en cuanto a hoteles y servicios gastronómicos”.

En cuanto tuvo la palabra la concejal Liliana Carnevale (Frente de Todos) recordó que durante la Audiencia Pública hubo una persona que argumentó en contra de la creación del Ente realizando un “recorte de contexto” en sus palabras. De esta forma la concejal explicó que sus dichos fueron: “en términos de planificación territorial no debíamos innovar si al mismo tiempo o antes no resolvíamos los problemas”, sin embargo el expositor de la Audiencia había omitido la parte “al mismo tiempo”. Así mismo explicó que en temas de planificación territorial no se pueden establecer pasos ordinales sino que “debemos afrontar lo macro y lo micro al mismo tiempo y empujar articuladamente algo que es muy complejo”. Así mismo también celebró la creación del EnCoTur.

Por su parte la concejal y presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, explicó que los Entes son “para generar confianza y políticas trasversales a las gestiones públicas” y que “en esa generación de confianza y de políticas públicas nos parecía que lo más importante era el control y también garantizar la diversidad de voces”. En tal sentido celebró “la discusión que pudimos generar al respecto” asegurando que “hemos podido generar un ente más completo y participativo donde estamos todos comprometidos”.

En lo que respecta al presidente de la Bancada Frente de Todos, Daniel Vleminchx, agregó que “estamos asistiendo a un acontecimiento histórico en la ciudad” respecto a la creación del Ente Mixto Comodoro Turismo. Además argumentó que “esto enriquece al sistema democrático”, agregando que “hoy estamos asistiendo a la toma de decisión que hace mucho tiempo se esperaba”, por lo que “hemos debatido lo suficiente para llegar a un consenso”.

Una vez realizada la votación en general, ésta fue aprobada por unanimidad del Cuerpo de concejales. Luego se dispuso a la lectura y votación individual de cada artículo, donde el segundo de ellos tendría una modificación impulsada desde su Banca por la concejal Ana Clara Romero. Dicha alteración incorpora un nuevo inciso 6º que agrega “‘un representante del Concejo Deliberante por la primera minoría’ a los fines de garantizar la mayor pluralidad de voces y control”, realizando un corrimiento ordinal sin quitar ninguno de los pre existentes. Así mismo también la concejal solicitó agregar un inciso 16º que incorpora a “Clubes náuticos a través de un representante”. Agregadas las incorporaciones, se aprobó por unanimidad. De esta forma el EnCoTur queda conformado por un directorio de 16 integrantes y no de 14 como era originalmente.

Llegado el momento de votar el artículo 4, éste fue modificado por pedido del concejal Daniel Vleminchx, por lo que quedó redactado de la siguiente forma: Los deberes y atribuciones del Directorio serán establecidos mediante Ordenanza sancionada y aprobada por los dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante presentes dentro de los 60 días de creado el EnCoTur. De esta forma las facultades y atribuciones deberán ser aprobadas en consonancia a lo requerido por la Carta Orgánica para la creación misma del Ente. Una vez aprobados la totalidad de los artículos por unanimidad, solo resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo Municipal para su puesta en plena vigencia.